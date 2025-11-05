مجلس الوزراء: إعلان تفاصيل صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر قريبًا

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل صفقة استثمارية كبرى سيتم توقيعها خلال الأيام المقبلة بين مصر وقطر، وأوضح أن هذا التوقيع يأتي لتفعيل حزمة الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، إلى أن المشروع الجديد سيكون عبارة عن شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنفيذ مشروع ضخم في منطقتي سملة وعلم الروم بمحافظة مطروح، وذكر أن هذا المشروع الاستثماري، الذي يضم مكوناً عقارياً وسياحياً، يندرج ضمن إطار المشروعات الكبرى التي تهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، على غرار مشروعات مثل رأس الحكمة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن تفاصيل المشروع وقيمته سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل رئيس مجلس الوزراء في القريب العاجل، وأشار إلى أن المشروع سيكون شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين العرب، وشدّد على أن هذه الشراكات تهدف إلى تحقيق مصالح الدولة من خلال توفير فرص عمل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنمية قطاع السياحة بهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذه المشروعات التنموية الكبرى تساهم في تحقيق طفرة في منطقة الساحل الشمالي، وتدعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً على حرص الدولة على تنمية هذه المنطقة لما لها من مردود إيجابي على الاقتصاد ككل.