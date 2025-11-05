وزير الخارجية: تقسيم السودان «مرفوض».. وقلوبنا تدمي من مجــازر ترويع المدنيين | فيديو

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن قلوبنا تدمي لما يحدث في السودان من مجازر وفظائع وترويع للمدنيين، مؤكّدًا أن هذا أمر لا يمكن القبول به، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كرّر أكثر من مرة موقف مصر القائل بأنه "لا حل عسكريًا" للأزمة، وأنه يجب على الأطراف أن تقتنع بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار.

وأوضح وزير الخارجية، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الصراع اشتعل منذ أبريل 2023 ويقترب الآن من السنوات الثلاث، مؤكّدًا أن الحل العسكري لم يحسم الملف بل يؤدي إلى قتل وتدمير واسع للمدنيين ويمنح فرصًا لتقسيم السودان وأنه "خط أحمر لن نرضى به ولن نوافق عليه".

ونوّه وزير الخارجية بأن مصر ستواصل تحركاتها السياسية الواضحة من أجل إيجاد تسوية سياسية ووضع خارطة طريق للأزمة، مشيرًا إلى إعلان "الرباعية الدولية" الذي يقدّم ثلاث محطات في خارطة الطريق تبدأ بهدنة إنسانية تمهد لتأسيس عملية سياسية شاملة تؤدي في النهاية إلى حكومة تمثيلية شاملة تمثل الجميع.

وتابع: "هذا الطرح السياسي هو "الطرح الوحيد لحل الأزمة السودانية" الذي تسعى إليه القاهرة"، مؤكّدًا ضرورة التحرك السياسي العاجل لأن التقسيم، سيؤدي إلى صراعات أوسع لن تسمح بها مصر أو المجتمع الدولي.