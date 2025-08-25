قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
بسبب ارتفاع الأمواج.. استمرار منع المصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
"مونوريل نوفمبر".. الرئيس السيسي يضع خططًا لربط مصر بشبكة موانئ ونقل عالمية
معهد ناصر ينجح في استئصال مرارة بها 1000 حصوة لسيدة عمرها 80 عاما
محافظات

بسبب ارتفاع الأمواج.. استمرار منع المصطافين من السباحة بالشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح

ايمن محمود

وجهت مدينة مرسي مطروح  تحذيرات لرواد الشواطئ من المصطافين وضيوف المدينة بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بالأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الاثنين ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

وأضاف البيان على الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح عن عدم نزول البحر وممارسة السباحة بالشواطئ المفتوحة بالابيض - وأم الرخم وعجيبة ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام  " .

ويشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي ضرورة عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة ، وشدد علي الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

ووجه اللواء محمد صحصاح لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

موضحاً بأننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح شواطئ

