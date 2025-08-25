القوات المسلحة تؤمن المنشآت الحيوية بالدولة بسواعد الشركة العربية العالمية للبصريات

نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية .

القوات المسلحة

بدأت الزيارة بعرض تقديمى عن الشركة وما تشمله من مصانع وخطوط إنتاج لصناعات عسكرية ومدنية ، أعقبها المرور على معرض يضم نماذج من النظم الدفاعية التى يتم تصنيعها محلياً والمنظومات البصرية التى تستخدم فى تأمين المنشآت والمرافق الحيوية بالدولة لتلبية إحتياجات القوات المسلحة وتصدير الفائض للدول الشقيقة والصديقة ، ودعم المشروعات القومية للدولة ، كما تم المرور على عدد من المصانع والأقسام التخصصية وخطوط الإنتاج والتى يتم العمل بها وفقاً للنظم التكنولوجية المتطورة .

وفى ختام الفعاليات أعرب الوفد عن تقديرهم للجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى حماية الوطن وصون مقدراته ،

وكذا مشاركتها المتميزة لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات .

يأتي ذلك فى إطار الحرص على توعية الشباب بجهود الدولة فى التنمية والنهوض بالصناعات الوطنية.