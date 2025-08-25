معهد ناصر ينجح في استئصال مرارة بها 1000 حصوة لسيدة عمرها 80 عاما

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي ، بمعهد ناصر للبحوث والعلاج ، من استئصال مرارة بها أكثر من 1000 حصوة لسيدة مسنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، نجاح فريق قسم الجراحة العامة والمناظير بالمعهد في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة، حيث تمكن الأطباء من استئصال مرارة تحتوي على أكثر من 1000 حصوة المريضة تبلغ من العمر 80 عامًا.

استكشاف كامل للقنوات المرارية واستخراج دعامة بلاستيكية

وتابعت وزارة الصحة والسكان أجري كذلك استكشاف كامل للقنوات المرارية واستخراج دعامة بلاستيكية كانت مزروعة مسبقا

تعد هذه العملية من الجراحات الدقيقة والمعقدة نظرًا لصعوبة التعامل مع هذا العدد الضخم من الحصوات وما يسببه من انسداد شديد بالقنوات المرارية والتهابات متكررة، إضافة إلى التحديات الخاصة بسن المريضة وحالتها الصحية

تطلب التدخل الجراحي تكاملا بين عدة تخصصات، حيث قام الفريق الطبي باستخدام تقنيات المناظير الجراحية الدقيقة لاستئصال المرارة بالكامل، مع فتح واستكشاف القنوات المرارية للتأكد من خلوها من أي حصوات متبقية، وسحب الدعامة البلاستيكية التي كانت سببًا في تكرار الالتهابات

وخرجت المريضة من المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة وتحسن ملحوظ

يأتي هذا النجاح بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى