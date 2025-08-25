قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
أخبار البلد

معهد ناصر ينجح في استئصال مرارة بها 1000 حصوة لسيدة عمرها 80 عاما

معهد ناصر
معهد ناصر
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي ، بمعهد ناصر للبحوث والعلاج ، من استئصال مرارة بها أكثر من 1000 حصوة لسيدة مسنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، نجاح  فريق قسم الجراحة العامة والمناظير بالمعهد في إجراء عملية جراحية نادرة ومعقدة، حيث تمكن الأطباء من استئصال مرارة تحتوي على أكثر من 1000 حصوة المريضة تبلغ من العمر 80 عامًا.

استكشاف كامل للقنوات المرارية واستخراج دعامة بلاستيكية 

وتابعت وزارة الصحة والسكان أجري كذلك استكشاف كامل للقنوات المرارية واستخراج دعامة بلاستيكية كانت مزروعة مسبقا

تعد هذه العملية من الجراحات الدقيقة والمعقدة نظرًا لصعوبة التعامل مع هذا العدد الضخم من الحصوات وما يسببه من انسداد شديد بالقنوات المرارية والتهابات متكررة، إضافة إلى التحديات الخاصة بسن المريضة وحالتها الصحية

تطلب التدخل الجراحي تكاملا بين عدة تخصصات، حيث قام الفريق الطبي باستخدام تقنيات المناظير الجراحية الدقيقة لاستئصال المرارة بالكامل، مع فتح واستكشاف القنوات المرارية للتأكد من خلوها من أي حصوات متبقية، وسحب الدعامة البلاستيكية التي كانت سببًا في تكرار الالتهابات

وخرجت المريضة من المستشفى وهي في حالة صحية مستقرة وتحسن ملحوظ

يأتي هذا النجاح بفضل جهود الفريق الطبي بالمستشفى

حصوة معهد ناصر وزارة الصحة الصحة دعامة المرارة

