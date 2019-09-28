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مرأة

عليك بالسلام والحب... توقعات برج الحمل

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل و حظك اليوم السبت 28 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الحمل:
مهنيًا: تصبح حرًا في اتخاذ قرارات عملية مناسبة فى مجالك العملي، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدة.
عاطفيًا: يوم ممتاز على الصعيد العاطفي، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك.
صحيًا: كن متأكدًا أنك تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك فقلة النو لها انعكاسات سلبية على صحتك.
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