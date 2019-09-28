عليك بالسلام والحب... توقعات برج الحمل

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل و حظك اليوم السبت 28 ايلول-سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



برج الحمل:

مهنيًا: تصبح حرًا في اتخاذ قرارات عملية مناسبة فى مجالك العملي، وتتبادل الخبرات مع الزملاء، وتتبنى وجهة نظر جديدة.

عاطفيًا: يوم ممتاز على الصعيد العاطفي، يحالفك الحظ في إشاعة السلام والحب وتقريب وجهة نظرك.

صحيًا: كن متأكدًا أنك تنام الساعات المطلوبة لتكون نشيطًا في عملك فقلة النو لها انعكاسات سلبية على صحتك.