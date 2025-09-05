جمعية الخبراء: لا ضرائب على بيع الذهب المستعمل والقيمة المضافة تحتسب على المصنعية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه لا توجد ضرائب على بيع الذهب المستعمل وأن نسبة الـ2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني، وأوضحت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14% على مصنعية المشغولات الذهبية وليس على سعر الذهب الخام.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويًا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش وايفات.

أشار «عبد الغني»، إلى أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الأخيرة حتى أصبحت مصر ضمن أول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية وهناك رؤية لأن تصبح مصر ضمن العشرة الأوائل بحلول عام 2030.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن هناك إقبالًا متزايدًا على الاستثمار في الذهب كملجأ آمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية وإتجاه فوائد البنوك إلى الانخفاض وإرتفاع معدل التضخم.

قال «مؤسس الجمعية»، إن هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب إما بشراء سبائك ومجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداول الذهب في العقود الأجلة.

أضاف «عبد الغني»، أن الغالبية العظمي تفضل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية ولكنها تواجه 4 تحديات أولها تداول الذهب المغشوش حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ و الذي يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وثانيها إرتفاع الأسعار بدرجة كبيرة، وثالثها تلاعب بعض التجار بالأسعار وربطها بسعر الدولار.

قال «مؤسس الجمعية»، إن التحدي الرابع هو وقف الاستيراد حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية ولكن الإعفاء انتهى في مايو 2024 مما يعني أن واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية مما ساهم أيضًا في إرتفاع الأسعار.

قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هناك 3 نصائح قبل شراء الذهب أولها التأكد من سمعة المحلات التي تشتري منها وثانيها مراقبة أسعار الذهب بصورة دورية وثالثها فهم الرسوم والضرائب المفروضة علي الذهب، مؤكدًا أنه لا توجد ضرائب مباشرة علي شراء الذهب ولكن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% طبقًا للقانون رقم 67 لسنة 2016 لكن ضريبة القيمة المضافة تحتسب على مصنعية المشغولات الذهبية وليس علي سعر الذهب الخام وهذه الضريبة تذهب لمصلحة الدمغة والموازين ويتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.

