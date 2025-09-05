قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
أخبار البلد

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يتفقدان أحد النماذج التعاونية المنتجة بجنوب إيطاليا

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية
وزيرا الزراعة والشؤون النيابية
شيماء مجدي

واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التعرف على التجربة الإيطالية في التعاونيات ونماذج للقرية المنتجة، حيث تفقَّد الوزيران والوفد المرافق لهما إحدى الجمعيات التعاونية الزراعية في مدينة تريكاسا بجنوب إيطاليا، كما التقى الوفد مجموعة من المزارعين الذين نجحوا في توحيد جهودهم ضمن تجمع تعاوني غير رسمي.


ويهدف هذا التجمع إلى تحقيق قيمة مضافة لمنتجاتهم الزراعية من خلال الاستفادة المشتركة من المعدات والآلات المتاحة لدى الجمعية المضيفة.

 وتعمل الجمعية كحاضنة للأعمال لتشجيع المزارعين على تأسيس تعاونية رسمية خاصة بهم، مستفيدين من النجاح الذي حققه هذا النموذج التعاوني المحلي.

ومن جانبهما أشاد الوزيران بالنماذج الناجحة لصغار المزارعين الذين أظهروا وعياً ورغبة في تطوير دورهم ضمن سلسلة القيمة الزراعية، مما يعزز الدعم الاقتصادي للمجتمعات المحلية، حيث تسهل الجمعية التعاونية التي تم تشكيلها هذه الجهود من خلال توفير معامل متخصصة لإجراء الفحوصات والتحاليل، بالإضافة إلى دعم تصنيع المنتجات الزراعية وتعبئتها وتغليفها بمعايير جودة عالية، بما يضمن وصول منتجات صحية وآمنة للمستهلك، مع التركيز على زيادة وعي الجمهور بأهمية التحقق من جودة المنتجات من الناحيتين الصحية والغذائية.

وفي سياق متصل قدم ممثلو معهد سيام باري عرضا تقديميا حول أحدث المشروعات التي سيقوم بتنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، والمرتبطة بتنفيذ نماذج للقري المنتجة بصعيد مصر، بحيث  تضم هذه النماذج إنتاج وصناعة الحرير وتربية النحل وإنتاج العسل وعيش الغراب والإنتاج الحيواني والألبان مع تعزيز القيمة المضافة لعدد من المنتجات الزراعية ذات الميزة التصديرية من بينها النباتات الطبية العطرية وغيرها من المنتجات والأنشطة التي تهم المزارع المصري.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز من التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام باري، وتنفيذا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد.

