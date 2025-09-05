أسد الحملاوي على أعتاب الأهلي.. صفقة تثير الجدل وتنتظر الحسم

عاد المهاجم الفلسطيني الشاب أسد الحملاوي إلى دائرة اهتمام النادي الأهلي، في ظل مساعٍ لتعزيز الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير 2026).

ويدرس الأهلي التقدم بعرض رسمي لنادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، الذي يملك بطاقة اللاعب حاليا، لمعرفة شروط الاستغناء عنه، بعد أن كان قد تعاقد معه في الصيف الماضي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي.

مفاوضات متقدمة والشرط الجزائي حاضر

المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 24 عاما، ارتبط سابقا بنادي شلاسك فروتسواف البولندي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الروماني بعد خلافات أدت إلى تمرده على الفريق وهروبه من معسكر الإعداد، ما دفع النادي البولندي لتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه قدرت بـ200 ألف زلوتي بولندي (نحو 2.5 مليون جنيه مصري).

وعلى الرغم من ذلك، حافظ الحملاوي على اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدماته، من بينها ركوف تشينستوخوفا (بولندا)، بانيك أوسترافا (التشيك)، وكرايوفا (رومانيا)، لكن النادي الأهلي تفوق في المفاوضات بفضل قدرته على دفع الشرط الجزائي المقدر بمليون يورو.

أحمد حسن الصفقة تمت بانتظار التوقيع الرسمي

كشف قائد الأهلي السابق أحمد حسن "الصقر"، عبر صفحته الرسمية، أن الأهلي أنهى الاتفاق مع الحملاوي، قائلاً:

الأهلي هزم 3 أندية أوروبية

في سياق متصل، أكدت تقارير صحفية بولندية أن الأهلي المصري تفوق على ثلاث أندية أوروبية في سباق التعاقد مع الحملاوي، وذلك بعد أن قرر نادي شلاسك البولندي التمسك ببند الشرط الجزائي، وهو ما لم تستطع الأندية الأخرى تحمله، باستثناء الأهلي الذي أبدى استعدادًا واضحًا لحسم الصفقة.

مباراة مرتقبة أمام إنبي

على صعيد المنافسات المحلية، يستعد الأهلي لمواجهة نادي إنبي يوم 14 سبتمبر المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز وستُقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

ويأتي ذلك بعد سقوط الفريق في الجولة الماضية أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في مباراة أثارت جدلًا كبيرًا بين الجماهير حول احتياجات الفريق الفنية، وعلى رأسها ضرورة التعاقد مع مهاجم صريح، وهو ما يبدو أن إدارة الأهلي تحاول حله بالتعاقد مع أسد الحملاوي.