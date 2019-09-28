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رياضة

رسالة البدري النارية لـ محمد صلاح.. موقف كبار السن من المنتخب.. شرط الموافقة على وديتي البرازيل والأرجنتين

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:15 ص
حسام البدري
حسام البدري
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محمد رشاد
وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، رسالة إلى لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عقب أزمة التصويت فى مسابقة الأفضل فى العالم مع الاتحاد المصري لكرة القدم .

وقال البدري لبرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلا: "أنت فخر للمصريين دائما وما حدث في التصويت لجوائز أفضل لاعب في العالم خطأ غير متأكد من نوعه ، المصريون كلهم يحبوك يا صلاح ويتابعون الأزمة الأخيرة، لا تقف كثيرا عندها وعلينا العمل لإسعاد المصريين، سأتصل بك قريبا لنتناقش في شتى الأمور و لأطمئن عليك بعدما علمت من معاناتك من إجهاد".

وأشار إلى أن "أتمنى مشاركة صلاح في لقاء ليفربول المقبل في الدوري الإنجليزي -السبت أمام شيفلد- وألا يتأثر بالإجهاد".

مواجهة البرازيل أو الأرجنتين

وعن هل سيلبي دعوة تركي آل الشيخ وزير هيئة الترفيه السعودية بملاقاة البرازيل أو الأرجنتين وديا في الرياض؟ أجاب: "أعتقد أن الأمر سيكون صعبا".

وأوضح "الموعد الموضوع للقاء الودي 19 نوفمبر المقبل وهو ذات الموعد الذي سنلاقي فيه جزر القُمر في ثاني جولات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021".

وعن انتمائه للأهلي واتهامه بالانحياز في اختياراته له قال بحسم: "أنا مدرب منتخب مصر الآن بعيدا عن أي انتماءات، أنا مدرب لكل المصريين".

وشدد "يهمني مصلحة المنتخب قبل كل شيء وتحقيق أفضل النتائج وبكل تأكيد سأكون عادلا".

وعن اختيار الجهاز المعاون له قال البدري: "أنا من اخترته ولكن لا بد من مناقشة كل شيء مع اتحاد الكرة ونتمنى التوفيق لنا جميعا".

عامل السن للاعبي الفراعنة

وفي النهاية بسؤاله عن هل سينظر لعامل السن حال ضم أي لاعب لقائمة المنتخب قال: "لا على الإطلاق، سأشرح لك كيف أعمل".

وأوضح البدري "أول شيء أنظر له هو هيكل الفريق ثم بعد ذلك أحدد اختياراتي من حيث المحترفين والأفضل كفاءة".

وأتم البدري "عامل السن ليس في اعتباري، بالطبع كلما كان معدل سن الفريق أصغر سيصبح أفضل، لكن طالما هناك بعض اللاعبين قادرين على العطاء فهم مثل الألماس يصبحون في نفس قيمته".
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