مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بمركز اقتراع شرقي أفغانستان

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، السبت، بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة بمركز اقتراع في ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان.



وكان مسئولون أفغان أعلنوا وقوع انفجارات صباح اليوم في العاصمة كابول، ومدينتي غزنة وجلال أباد مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة.



ووقعت الانفجارات عقب فتح مراكز الاقتراع أبوابها لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف.