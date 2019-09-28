Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:36 ص
أ ش أ
أفادت تقارير إخبارية أمريكية اليوم، السبت، بأن المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كورت فولكر قدم استقالته من منصبه أمس إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن فولكر أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو أمس برغبته في ترك منصبه، لكنه لم يتحدث علنا بشأن مبررات هذا القرار.

وتعتبر استقالة فولكر الأولي منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فلودومير زلينيكسي للإساءة إلى منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر .

وأعلن آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي قد أعلنت فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي.

Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. الظهور الأول لزوجة محمد هنيدي

بسبب لعاب كلب.. رجل يقطع أنفه وساقيه وذراعيه

رغم تكهنات رحيله .. محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام شيفيلد بالبريميرليج

شروط لإعادة المحذوفين من التموين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر

حسام غالى و زوجته يخطفان الأنظار فى ختام الجونة السينمائى.. والجماهير: نجم المهرجان

حكم إخراج زكاة المال من الأرباح دون أصل المال.. الإفتاء ترد

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

محمد صلاح خارج الآنفيلد.. ليفربول يبحث عن بديل الفرعون.. تفاصيل

بفستان أنيق.. زوجة محمد هيندى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

أنت غلبتى رانيا يوسف.. سارة نخلة بـ فستان مثير فى مهرجان الجونة ..شاهد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

صدمة في الأهلي من وعود هذا اللاعب !!

مرتضى منصور يفتح النار على فريق جينيراسيون فوت السنغالي بعد الأزمة.. تفاصيل

اخبار التوك شو.. محمد علي يبكي بعد فشل دعوته للتخريب.. ضيف يلقن مذيع الجزيرة درسا قاسيا.. محمد رمضان من المنصة لـ تركيا وقطر: المصريين أهم

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

أخبار الرياضة.. ريال مدريد يسعى لضم صلاح.. سبب استبعاد صالح جمعة الجاهز من قائمة الأهلي.. فايلر على موعد من معادلة جوزيه

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

أسباب استبعاد صالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة كانو سبورت فى إفريقيا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأناقة مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

بفستان أنيق.. زوجة محمد هيندى تخطف الأنظار فى حفل ختام مهرجان الجونة.. صور

القرش الحوتي يظهر من جديد في شواطئ البحر الأحمر.. صور