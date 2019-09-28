استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا

أفادت تقارير إخبارية أمريكية اليوم، السبت، بأن المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كورت فولكر قدم استقالته من منصبه أمس إثر تلقيه استدعاء من الكونجرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.





وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن فولكر أبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو أمس برغبته في ترك منصبه، لكنه لم يتحدث علنا بشأن مبررات هذا القرار.





وتعتبر استقالة فولكر الأولي منذ اتهام ترامب بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني فلودومير زلينيكسي للإساءة إلى منافسه في انتخابات الرئاسة جو بايدن، من خلال طلبه التحقيق مع نجله هانتر .





وأعلن آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق أن اللجنة قد تبدأ عقد جلسات الأسبوع القادم في إطار التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.





وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي قد أعلنت فتح تحقيق رسمي بهدف عزل ترامب للاشتباه في انتهاكه الدستور عبر السعي للحصول على مساعدة دولة أجنبية لإيذاء خصمه الديمقراطي.