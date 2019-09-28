للسعوديات المتزوجات.. حساب المواطن يحمل مفاجآت لنساء المملكة.. تفاصيل

بالنسبة للمواطن السعودى



يتم تقسيم المستفيدين من حساب المواطن السعودي لـ3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159، وستدفع الدولة بموجب هذا الحساب للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.



فوائد التسجيل بحساب المواطن



1- كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريالا تستحق الدعم.

2- تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهريًا (الدخل من 0 – 11999 ريال شهريًا).

3- تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 100 ريال شهريًا (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهريًا).

4- تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهريًا (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهريًا).



شروط التسجيل:



تقسيم الشرائح إلى 5 فئات، ألا وهي:

1- الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريالا سعوديا.

2- الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريالا سعوديا.

3- الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريالا سعوديا.

4- الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريالا سعوديا.

5- الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.



متطلبات التسجيل:



1 – الهوية الوطنية وكارت العائلة.

2 – معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

3 – معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

4 – الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

5 – رقم الحساب البنكي الايبان ومن الضرورة أن يكون الحساب نشط.

6 – بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

7 – من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.



المستفيدون من التسجيل بحساب المواطن:



1- السعودي غير المتزوج.

2- الأسرة السعودية.

3- حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.

4- عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي.

5- زوجة المواطن السعودي.





ويقدم هذا البرنامج دعم لذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط ودعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.والجدير بالذكر، أن حساب مواطن حدد حالات يحق للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب المواطن ومتى يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة.وأوضح أن الزوجة " المهجورة، والمتزوجة من غير سعودى وعائلة السجين وعائلة فاقد الأهلية والتى زوجها غائب، يمكن تسجيلها فى البرنامج كمستفيد رئيسي شريطة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.وأضاف أنه فى حال لم تكن المتزوجة ضمن الحالات السابقة، فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.يذكر أن حساب المواطن أودع فى حسابات المستفيدين منذ إطلاقه، مبلغ 53 مليار ريال وزعت على 22 دفعة أحدثها دفعة سبتمبر التى تم إيداعها فى 10 من الشهر الجاري.