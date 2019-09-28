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مرأة

ليس لتحديد النسل فقط.. حبوب منع الحمل للتخلص من حب الشباب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:19 م
حبوب منع الحمل للتخلص
حبوب منع الحمل للتخلص من حب الشباب
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أمينة الدسوقى
تتعدد أسباب حب الشباب بعد الثلاثين، وتسبب تلك البثور إزعاجا كبيرا ووضعا محرجا لبعض الناس، وتحدث هذه البثور نتيجة إفراز الدهون الزائدة في الغدد الدهنية، وعادة ما يكون سببها زيادة الهرمونات، فعندما يتم خلط هذه الهرمونات بالبكتيريا، تنتقل خلايا الدم البيضاء إلى المنطقة المصابة مما يسبب بثرة.

تتمثل طريقة العلاج بالنسبة للرجال فى تناول الأدوية المضادة للأندروجين، حيث تساعد هذه العلاجات عن طريق الفم في تقليل كمية الأندروجينات الزائدة (الهرمونات الذكرية بشكل رئيسي) التي يمكن أن تسبب حب الشباب الهرموني.

وبالنسبة للسيدات تتمثل طريقة العلاج فى تناول حبوب تحديد النسل "حبوب منع الحمل" حيث تساهم في السيطرة على حب الشباب والتي تعمل على تغيير مستويات ونشاط الهرمونات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب.
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