بعد اجتماع إلهام شاهين مع السيدة شاهيناز إبراهيم: لقاء رائع بالقصر الرئاسي

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورة تجمعها مع شاهيناز إبراهيم، السيدة الأولى بالعراق عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعبرت عن امتنانها لهذا اللقاء وكتبت: "تشرفت بلقاء السيدة الأولى بالعراق شاهيناز إبراهيم أحمد، حرم السيد رئيس الجمهورية العراقية، لقاء رائع بالقصر الرئاسي، مع مجموعه من المثقفات و الإعلاميات من كل البلدان العربية، تبادلنا الآراء فيما يخص تعزيز العلاقات بين الدول العربية، و تأثير المرأة العربيه المثقفه فى المجتمع العربي، و تأثير الفنون والإعلام في تشكيل فكر و وجدان المجتمع، كل التحيه و الإحترام للسيده الأولى بالعراق".

مسلسل سيد الناس

وكانت آخر اعمال الفنانة إلهام شاهين مسلسل سيد الناس الذى شارك في ماراثون رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل “سيد الناس” من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهما.