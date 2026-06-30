سمير فرج : جندي مجند تختصر شخصية الرئيس السيسي .. والكتاب يرصد رحلته العسكرية

أكد اللواء الدكتور سمير فرج أن كتاب "رجل الأقدار.. سيرة قائد ومسيرة وطن" يتناول بالتفصيل المسيرة التعليمية والعسكرية للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ التحاقه بالمدرسة الثانوية العسكرية وهو في الخامسة عشرة من عمره، وصولًا إلى تحمله مسؤولية قيادة الدولة.

وقال فرج، خلال الجلسة الحوارية "رجل الأقدار.. من الجمالية إلى الاتحادية"، إن وصف الرئيس السيسي بأنه "جندي مجند" يعبر بدقة عن شخصيته، مشيرًا إلى أن هذه العبارة تعكس مسيرة طويلة من الانضباط والعمل داخل المؤسسة العسكرية.

محطات مهمة في حياة الرئيس

وأضاف أن الكتاب يرصد محطات مهمة في حياة الرئيس، بداية من نشأته، مرورًا بمشواره في التعليم العسكري، والأجواء الأسرية التي أحاطت به، وصولًا إلى كيفية استقبال أسرته خبر التحاقه بالمؤسسة العسكرية، باعتبارها محطة فارقة في حياته.

وأوضح سمير فرج أن الكتاب يقدم للقارئ صورة متكاملة عن مراحل إعداد الرئيس السيسي عسكريًا، وما أسهم في تشكيل شخصيته القيادية، من خلال سرد موثق يعتمد على الشهادات والوقائع.