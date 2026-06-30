خفض أسعار البنزين في أمريكا

حث وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الثلاثاء، تجار البنزين على خفض الأسعار، مع احتفال الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها، مكرراً رسالة الرئيس دونالد ترامب، ومحذراً بقوله: "نحن نراقب".

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إنه يشجع جميع تجار البنزين، سواء كانوا مملوكين لشركات النفط الكبرى أو مستقلين أو تابعين لسلاسل متاجر، على التحلي بالمسؤولية، خاصة خلال احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تتابع تطورات الأسعار.

وجاءت تصريحات وزير الخزانة بعد يوم من مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محطات الوقود بخفض الأسعار فوراً، أو مواجهة "مشكلات كبيرة"، حيث دعا في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى استهداف سعر يبلغ نحو 2.50 دولار للجالون.

وقال بيسنت إن أسعار النفط العالمية تراجعت بعد توقيع اتفاق أولي خلال الشهر الجاري، وإن إدارة ترامب تتوقع أن تنعكس هذه التراجعات على أسعار البنزين، مضيفاً، في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز": "سنحاسبهم في المرحلة المقبلة".

وتأتي هذه الضغوط في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط خلال العام الجاري عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في أواخر فبراير.

ويواجه المستهلكون الأمريكيون مخاوف بشأن ارتفاع أسعار البنزين، في وقت يخوض فيه ترامب والجمهوريون معركة للحفاظ على أغلبيتهم الضيقة في الكونجرس خلال انتخابات نوفمبر المقبلة.