أبرز السيارات الجديدة المنتظر طرحها في السوق المصري خلال يوليو

سيشهد سوق السيارات المصري خلال شهر يوليو القادم من العام الجاري 2026 طرح وتجميع عدد من الطرازات الجديدة لأول مرة، والتي تشمل سيارات الـ SUV رياضية متعددة الاستخدامات .

بالاضافة إلي طرازات هجينة، إلى جانب الجيل الجديد من السيارات المجمعة محلياً ومركبات الطاقة الجديدة والكهربائية بالكامل.

- أبرز السيارات المنتظرة في السوق المصري :

1- ميتسوبيشي ديستينيتور

ميتسوبيشي ديستينيتور

تستعد شركة دايموند موتورز لإطلاقها لأول مرة محلياً، وهي سيارة suv رياضية متعددة الاستخدامات ذات 7 مقاعد.

2- فينوشيا V-Online

فينوشيا V-Online

يستعد وكيل علامة فينوشيا للكشف عنها، وهي سيارة SUV صينية مزودة بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

3- طرازات جايكو

طرازات جايكو

بعد حصول شركة عز العرب السويدي على حقوق تمثيل علامة "جايكو" رسمياً، من المنتظر أن تعزز العلامة الصينية حضورها بطرازات جديدة تعتمد على تكنولوجيا القيادة المتطورة وخيارات الطاقة المختلفة.

4- سيارات شركة النصر الكهربائية

تترقب السوق الكشف عن أول سيارة كهربائية مجمعة محلياً بالكامل داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات بالشراكة مع "مجموعة الصافي" و"إس إن أوتوموتيف".

طرازات جايكو

وجدير بالذكر ان السوق المصري يشهد حالياً مرحلة إعادة تسعير وموجة تخفيضات على أسعار العديد من السيارات، مما يمنح المستهلك المصري خيارات تنافسية .

وجدير بالذكر ان سوق السيارات المصري يعد أحد أكبر الأسواق الإقليمية، ويتميز بحيويته وتنوعه، ويشهد السوق مؤخراً انتعاش ملحوظ واستقرار بفضل طرح طرازات حديثة مختلفة الفئات وتوسع الوكلاء في تقديم مركبات الطاقة الجديدة، كما يحظى سوق المستعمل بإقبال كبير كبديل اقتصادي متنوع الخيارات.