هل تنخفض أسعار السيارات مع بداية النصف الثاني من 2026

تتحرك أسعار السيارات في السوق المصري نحو التراجع والاستقرار مع بداية النصف الثاني من عام 2026 الجاري، وذلك يرجع إلى استقرار سعر الصرف، وزيادة المعروض، واشتداد المنافسة بين الوكلاء لتقديم عروض وتخفيضات في بعض الطرازات.
- اتجاهات سوق السيارات في هذه الفترة :
1- استمرار التخفيضات
تستمر الوكالات في طرح تخفيضات ملحوظة وعروض استرداد نقدي (كاش باك) لتحفيز حركة البيع.
2- تراجع "الأوفر برايس"
انتهت ظاهرة الزيادات غير الرسمية على السعر الرسمي (الأوفر برايس) بفضل وفرة المعروض.
3- نسبة الانخفاض
يتوقع الخبراء أن تتراوح التراجعات الإضافية في الأسعار ما بين 3% إلى 5% صعوداً أو هبوطاً.
4- السيارات المجمعة محلياً
وجدير بالذكر ان الخبراء ينصحوا بضرورة الشراء وعدم التأجيل إذا كنت بحاجة فعلية لسيارة، خاصة مع عروض الصيف المتاحة، ويمكنك الاطلاع على أحدث الأسعار الرسمية المحدثة يومياً من خلال المنصات .
وتشهد أسعار السيارات في مصر لعام 2026 تراجع ملحوظ ومدفوع باستقرار النقد الأجنبي وإعلان عدد من الوكلاء عن تخفيضات رسمية تتراوح بين 50 إلى 185 ألف جنيه على موديلات السنة، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المجمعة محليا بسبب توافر قطع الغيار محلياً.