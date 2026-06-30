تتحرك أسعار السيارات في السوق المصري نحو التراجع والاستقرار مع بداية النصف الثاني من عام 2026 الجاري، وذلك يرجع إلى استقرار سعر الصرف، وزيادة المعروض، واشتداد المنافسة بين الوكلاء لتقديم عروض وتخفيضات في بعض الطرازات.

هل تنخفض أسعار السيارات مع بداية النصف الثاني من 2026

- اتجاهات سوق السيارات في هذه الفترة :

1- استمرار التخفيضات

تستمر الوكالات في طرح تخفيضات ملحوظة وعروض استرداد نقدي (كاش باك) لتحفيز حركة البيع.

2- تراجع "الأوفر برايس"

انتهت ظاهرة الزيادات غير الرسمية على السعر الرسمي (الأوفر برايس) بفضل وفرة المعروض.

3- نسبة الانخفاض

هل تنخفض أسعار السيارات مع بداية النصف الثاني من 2026

يتوقع الخبراء أن تتراوح التراجعات الإضافية في الأسعار ما بين 3% إلى 5% صعوداً أو هبوطاً.

4- السيارات المجمعة محلياً

هل تنخفض أسعار السيارات مع بداية النصف الثاني من 2026

وجدير بالذكر ان الخبراء ينصحوا بضرورة الشراء وعدم التأجيل إذا كنت بحاجة فعلية لسيارة، خاصة مع عروض الصيف المتاحة، ويمكنك الاطلاع على أحدث الأسعار الرسمية المحدثة يومياً من خلال المنصات .

هل تنخفض أسعار السيارات مع بداية النصف الثاني من 2026

وتشهد أسعار السيارات في مصر لعام 2026 تراجع ملحوظ ومدفوع باستقرار النقد الأجنبي وإعلان عدد من الوكلاء عن تخفيضات رسمية تتراوح بين 50 إلى 185 ألف جنيه على موديلات السنة، ويقبل المواطنين علي شراء السيارات المجمعة محليا بسبب توافر قطع الغيار محلياً.

