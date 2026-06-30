لتعزيز استدامة مشروعات التطوير.. المؤسسة العلاجية: تشكيل لجنة عليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام

أعلن الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، عن تشكيل "اللجنة العليا لتنمية الموارد والتمويل المستدام".

وتأتي هذه الخطوة بهدف ترسيخ نهج مؤسسي متكامل لتنمية الموارد، وتنويع مصادر التمويل، ودعم خطط التطوير الشاملة بالمستشفيات التابعة للمؤسسة.

يأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة المستمرة لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تهدف اللجنة إلى وضع وتنفيذ استراتيجية موحدة لتنمية الموارد والتمويل المستدام على مستوى المؤسسة العلاجية، بما يضمن تعظيم كفاءة استخدام الموارد، واستدامة تمويل مشروعات التطوير، ويعزز قدرة المستشفيات التابعة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

مهام اللجنة

وستتولى اللجنة المهام التالية:

تخطيط ومتابعة: إعداد ومتابعة الخطط السنوية لتنمية الموارد والتمويل المستدام.

قياس الأداء: إطلاق لوحة مؤشرات أداء موحدة لقياس مؤشرات التمويل المستدام.

تحديد الأولويات: إعداد خريطة للمشروعات ذات الأولوية، واعتماد أولويات التمويل، ومتابعة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

تختص اللجنة ببناء الشراكات الاستراتيجية وإدارة العلاقات مع الجهات المانحة والشركاء المحليين والدوليين، فضلاً عن استقطاب المنح، وتعظيم الاستفادة من برامج المسؤولية المجتمعية، وإدارة حملات التبرع الكبرى الداعمة للمشروعات الصحية.

وفي سياق تعزيز المشاركة المجتمعية، ستعمل اللجنة على:

إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للشركاء والمانحين.

اقتراح إنشاء وحدات للمسؤولية المجتمعية (CSR) بالمستشفيات التابعة؛ لضمان التكامل بين جهود المؤسسة وشركائها، وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات.

تُشكَّل اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، وتضم في عضويتها نخبة من القيادات والخبرات المتخصصة في مجالات: الإدارة، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والاستثمار، والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي، والتنمية المؤسسية، إلى جانب ممثلين عن المستشفيات التابعة. كما تم اختيار الدكتورة غادة علي مقرراً للجنة العليا؛ لضمان تكامل الرؤى وتوحيد الجهود.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد شقوير أن تشكيل اللجنة يأتي تجسيداً لرؤية المؤسسة نحو بناء نموذج مؤسسي مستدام، يعتمد على تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير والتحديث بالمستشفيات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وبما يواكب توجهات الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

واختتم شقوير تصريحه موضحاً أن اللجنة تمثل إحدى الركائز الرئيسية في استراتيجية المؤسسة لضمان توفير التمويل اللازم للمشروعات الصحية ذات الأولوية، لتمكين المستشفيات من مواصلة رسالتها الطبية والإنسانية بكفاءة واستدامة.