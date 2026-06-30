الأطباء: رفض استئناف جودة عواد وتأييد الحكم الصادر بإيقافه عن مزاولة المهنة

قضت هيئة التأديب الاستئنافية للأطباء التابعة لمحكمة استئناف القاهرة، برفض استئناف جودة عودة على الحكم الصادر ضده من هيئة التأديب الابتدائية للأطباء، بوقفه عن مزاولة المهنة لمدة عام، لمخالفته أحكام لائحة آداب المهنة.

وقالت نقابة الأطباء في ببان لقاء إن اسم الطبيب ارتبط خلال السنوات الماضية بعدد من الادعاءات العلاجية التي أثارت جدلًا واسعًا، من بينها الترويج لإيقاف بعض المرضى للعلاجات الموصوفة لهم، بما في ذلك حالات الغسيل الكلوي مع نصحه المرضي بوقف الغسيل الكلوي والالتزام بتعليماته وادعاءات بإمكانية علاج أمراض خطيرة مثل السرطان وغيرها من الأمراض المزمنة بوسائل ومنتجات غير مثبتة علميًا.

رفض استئناف جودة عواد

كما دأب الطبيب على الترويج لوصفات وعلاجات لم تستند إلى الأدلة الطبية المعتمدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة من الأوساط الطبية وتحذيرات متكررة من الجهات المختصة لما يمثله ذلك من مخاطر على صحة المرضى.

وكانت هيئة التأديب بالنقابة العامة للأطباء قررت في أبريل 2025، توقيع عقوبة الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة عام بحق الطبيب جودة عواد، لمخالفته أحكام لائحة آداب المهنة، مع إخطار الجهات المختصة بتنفيذ القرار.

وقال د. شادي صفوت ممثل الهيئة التأديبية لنقابة الأطباء، أن الحكم الصادر من هيئة التأديب الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد عقوبة إيقاف الطبيب جودة عواد عن مزاولة المهنة لمدة عام، يُعد حكما نهائيا.

وأضاف د. شادي صفوت أن حماية المريض والحفاظ على الممارسة الطبية القائمة على الدليل العلمي من أهم مسؤوليات النقابة، مؤكدا تصدي النقابة لأي ممارسات أو ادعاءات علاجية تتعارض مع القواعد العلمية الثابتة، أو أي دعاية تخالف القوانين المنظمة.