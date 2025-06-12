عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن عمال الانقاذ قالوا إنه تم انتشال 30 جثة على الأقل من موقع تحطم الطائرة الهندية، وأن عددا كبيرا من ضحايا الطائرة الهندية محاصرون داخل مبنى في موقع تحطمها.

وتحطمت طائرة في أحمد آباد بالهند على متنها 242 شخصًا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأشار مصدر هندي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن الطائرة التابعة للخطوط الهندية التي تحطمت في "مطار أحمد أباد" في الهند كانت متجهة لـ"مطار بيرمنجهام" في بريطانيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، تحطم طائرة صغيرة في المحيط الهادئ على بُعد 8 كيلومترات (5 أميال) من الساحل بالقرب من سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وعلى متنها ستة أشخاص.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن السلطات تُجري تحقيقاتٍ في حادثة تحطم طائرة صغيرة.

كما صرح مسؤولو خفر السواحل الأمريكي باكتشاف حطام بالقرب من بوينت لوما حيث بدأوا البحث عن الحطام في منطقة يبلغ عمق المياه فيها حوالي 61 مترا.