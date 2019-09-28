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رياضة

طمعا في خلافة فالفيردي ببرشلونة.. مورينيو يرفض التدريب بالدوري الألماني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 12:36 م
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
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القسم الرياضي
تناولت وسائل الإعلام الألمانية اليوم، السبت، خبرًا عن العروض التي تلقاها المدرب "جوزيه مورينيو"، الفترة الماضية، من بعض الأندية العريقة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، في عددها الصادر اليوم، أن مورينيو حصل على عدة عروض من الأندية الألمانية في وقت سابق من هذا الصيف، وأبرز هذه العروض من شالكه وفولفسبورج.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كلا الناديين أرادا إقناع البرتغالي بالانتقال إلى ألمانيا، لكن مورينيو رفض جميع الإغراءات؛ لأنه يريد الحصول على وظيفة مع نادٍ كبير جدًا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وأفادت بأن مدرب مانشستر يونايتد السابق كان يأمل في تلقي دعوة من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ، مع الإبقاء على فرصة لتدريب برشلونة في حال إقالة فالفيردي.

يذكر أن البرتغالي مورينيو قد تم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي ديسمبر الماضي بعد فشله في تحقيق الدوري الإنجليزي، وإعادة الفريق إلى منصة البطولات مرة أخرى.

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