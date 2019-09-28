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أخبار العالم

شاهد.. مصرع العشرات في فيضانات بالهند

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:57 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال مسؤولون هنود إن عشرات الأشخاص لقوا مصرعهم واضطر آلاف آخرون إلى ترك ديارهم بسبب فيضانات عارمة سببتها أمطار غزيرة هطلت على ولاية أتر برديش شمال البلاد.


ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس سلطة إدارة الكوارث في الولاية، رافيندرا براتاب ساهي، قوله إن السلطات المحلية وثّقت 44 حالة وفاة حتى الساعات المتأخرة من السبت، مشيرا إلى أن السلطات تركز على جهود الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة.

وأشار المسؤول إلى أن آلاف المواطنين تم إجلاؤهم إلى ملاجئ خاصة وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة جديدة على معظم المناطق المنكوبة في الولاية خلال الساعات الـ48 المقبلة.


وحسب مسؤولين ووسائل إعلام محلية، تتراوح أسباب الوفيات بين الغرق وانهيار الجدران إلى الصاعقة ولدغات الثعابين.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أودت فيضانات عارمة بأرواح 17 شخصا على الأقل في ولاية ماهاراشترا غرب البلاد.



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