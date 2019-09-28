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أخبار العالم

مقتل 7 مهاجرين غير شرعيين في غرق قارب قبالة سواحل المغرب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
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رويترز
قالت السلطات المغربية اليوم السبت إنها انتشلت جثت سبعة أشخاص من بينهم امرأة قبالة سواحل مدينة المحمدية التي تبعد 65 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط بعد غرق قارب للمهاجرين بطريقة غير مشروعة.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية حصلت رويترز على نسخة منه أنه "تم صباح اليوم السبت.. العثور على جثث 7 مواطنين مغاربة، من بينهم امرأة، لفظها البحر بالشاطئ المتواجد بمنطقة عين حرودة، وذلك بعد جنوح الزورق المطاطي الذي كانوا يستقلونه بغرض الهجرة السرية قبالة ساحل المحمدية".

وأضاف البيان "تم العثور على ثلاثة أشخاص آخرين فاقدين للوعي وتم نقلهم للمستشفى الإقليمي بالمحمدية حيث استعادوا الوعي هناك بعد تلقيهم للإسعافات اللازمة".

كما قالت السلطات إنها تبحث عن ناجين أو غرقى آخرين محتملين.

وأضافت أنها فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

ويذكر أن المغرب يعتبر بفضل موقعه الجغرافي القريب من أوروبا نقطة انطلاق للمهاجرين بطريقة غير مشروعة خاصة القادمين من أفريقيا جنوبي الصحراء.

وتقدم دول الاتحاد الأوروبي مساعدات مادية للمغرب في سبيل الحد من تدفق المهاجرين بطريقة غير مشروعة على دول الاتحاد انطلاقا من الأراضي المغربية.

وزاد الضغط على المغرب بعد إغلاق السواحل الليبية في وجه المهاجرين بموجب اتفاق مع إيطاليا للحد من الظاهرة.
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