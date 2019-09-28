دورات تدريبية لمعلمي مدارس النيل المصرية على أحدث طرق التدريس والتكنولوجيا

نظمت مؤسسة مصر للإدارة التعليمية،المسؤولة عن إدارة مدارس النيل المصرية،بالتعاون مع دار ألفا للنشر، تدريبًا للمعلمين بالمدارس.





وقال الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، إن مجالات التعاون مع دار ألفا للنشر متعددة في مجالات عديدة منها تدريب المعلمين من خلال الاستخدام المُتبادَل للطاقات المتوفرة لدى الطرفين، بما يَتوافَق مع رؤية الدولة "مصر 2030".





وأضاف فارس، أننا نحرص دومًا على دعم وتدريب المعلمين وتقديم مواد ومصادر تعليمية تتناسب مع أفضل التطبيقات وفق المعايير الدولية؛ حيث أننا نتطلع إلى أن تكون مدارس النيل المصرية من بين مؤسسات التعليم التى تقدم نموذجًا تعليميًا جديدًا متميزًا عالي الجودة على المستوى القومي والإقليمي يقوم على المشاركة مع أولياء الأمور والمجتمع فى إدارته وتحقيق أهدافه، ويمنح الطالب شهادة معترف بها عالميًا و تعادل الشهادات الدولية.





من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة ألفا للنشر، السيد إياد دراوشة، إننا سعداء بانطلاق برامج تدريب المعلمين لمدارس النيل المصرية بناءً على اتفاقية التعاون الموقعة مع مؤسسة مصر للإدارة التعليمية، في أبريل الماضي، لتمكين المعلم من مواكبة التحول الرقمي في التعليم لنؤكد على ما نحرص عليه دومًا من دعم وتدريب المعلمين وتقديم مصادر تعليمية تتناسب مع أفضل مستجدات العصر الحديث.





وأكدت شيماء علي، مديرة مكتب ألفا فى مصر،حاجة المعلمين إلي التدريب المستمر على استخدام أسلوب مُجرب واستراتيجيات موثوقة لتطبيق أساليب التعليم المتميز بما يحقق النفع لأبنائنا الطلاب.





يذكر أن مجموعة ألفا للنشر البريطانية تهتم بعمليات النشر وتطوير المناهج في مجال المقررات الدراسية لمواد تعليم اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم وتٌقدم العديد من ورش العمل من خلال دورات تدريبية مٌتخصصة للكوادر التعليمية التي تُركز على البكالوريا الأمريكية والدولية والمناهج الدراسية الوطنية في جميع أنحاء العالم والتى تعمل على تمكين المُعلمين ورفع كفائتهم المهنية.



