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أخبار العالم

بعد خسارته فى الانتخابات.. ترامب يرفض الرد على مكالمات نتنياهو

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:24 م
ترامب يرفض الرد على
ترامب يرفض الرد على مكالمات نتنياهو
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سمر صالح
كشف المحلل السياسي في القناة الـ13 بالتلفزيون العبري، "باراك رافيد"، عن أن رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصل هاتفيًا بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وطلب التحدث إليه ولكن ترامب رفض الرد وذلك بعد خسارة نتنياهو فى الانتخابات الإسرائيلية.

وقال "باراك رافيد"، إن ترامب رفض تلقي مكالمة نتنياهو الهاتفية، الأمر الذي كان بمثابة رسالة واضحة بأن الرئيس الأمريكي لا يهتم بالأصدقاء.

وأوضح المحلل الإسرائيلي أن اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، يأتي خارج أي سياق سياسي تقليدي للولايات المتحدة، ولا يستند إلى أي قاعدة قانونية يمكِن مقارنتها بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأوضحت أن ترامب أقدم على هذه الخطوة لمساعدة نتنياهو سياسيًا في انتخابات أبريل الماضي، باعتباره حليفًا شخصيًا له. 

وأشارت إلى أن الخطوة الأمريكية تمثل تدخلًا فجًا ومباشِرًا بالانتخابات الإسرائيلية على نحو لم يسبق أن مارسته أي إدارة أمريكية سابقة.
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