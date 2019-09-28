شاهد.. ملخص وهدف مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، فوزًا صعبًا على صاحب الأرض شيفيلد يونايتد بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برامال لين فى الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





هدف ليفربول سُجل في الدقيقة 70 عن طريق فاينالدوم من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لتصطدم بيد حارس شيفيلد وتمر بين ساقيه وتسكن الشباك.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 21 فى صدارة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد فريق شيفيلد يونايتد فى المركز العاشر برصيد 8 نقاط.





الشوط الأول





وبدأ لاعبو ليفربول بالضغط المتواصل لتسجيل هدف مبكر لإرباك فريق شيفيلد يونايتد.





ونجح فريق شيفيلد يونايتد فى إغلاق المساحات أمام ماني وصلاح وخاصة عن طريق الأطراف.





واعتمد فريق شيفيلد يونايتد على الهجمة المرتدة خاصة على الكرة الطويلة خلف دفاعات ليفربول استغلالًا لسرعات مهاجمي الفريق.





وفى الدقيقة 20، أهدر روبيرسون مهاجم شيفيلد، فرصة هدف بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله لينفرد بسرعته ويتوغل داخل منطقة الجزاء فسددها بقوة لتمر بجوار حارس مرمي ليفربول.





واستغل محمد صلاح خطأ من دفاع شيفيلد داخل منطقة الجزاء فسددها لتمر بجوار القائم الأيسر لحارس شيفيلد ليحرم فريقه من هدف مبكر فى الدقيقة 27.





وتلقي ساديو ماني كرة طويلة من فان دايك لينفرد بسرعته من وسط الملعب تجاه مرمي شيفيلد فيسددها بقوة لتمر فوق العارضة بسنتيمترات فى الدقيقة 34 .





وقبل نهاية الشوط الأول مرر محمد صلاح كرة رائعة لـ فيرمينيو داخل منطقة الجزاء وراوغ دفاع شيفيلد ومرر الكرة لساديو ماني فسددها بقوة لتصطدم بالقائم ثم عادت إلى فيرمينو ليتعامل مع الكرة بشكل سيئ ويخرجها الدفاع لركلة ركنية .





الشوط الثاني









بدأ لاعبو ليفربول المباراة بإيقاع بطئ، إلا أنه فى الشوط الثاني تحول إلى عكس ما فعله فى الشوط الأول .





وفي الدقيقة 52، نفذ لاعبو شيفيلد يونايتد ركلة ركنية من الناحية اليسري ليقفز علي أثرها مهاجم الفريق لتمر فوق العارضة بسنتيمترات .





وسدد ارنولد كرة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء بطريقه غريبه لتصل فى المدرجات.





وباغت نورود مرمي ليفربول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها حارس الريدز ويخرجها لركلة ركنية فى الدقيقة 64 .



