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اقتصاد

الحكومة تقترض 40.25 مليار جنيه علي مدار الأسبوع

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:38 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي
تقترض وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري مبلغ 40.25 مليار جنيه من البنوك لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر أدوات الدين من سندات وأذون الخزانة.

قالت تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، إنه من المقرر الاقتراض على مدار 3 أيام من الأسبوع الجاري من سندات وأذون الخزانة وتحديدا في أيام الأحد والإثنين والخميس.

ذكر التقرير أنه من المقرر بيع أذون خزانة من آجال "91،273،182، 364" يوما بـ37.75 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، منها أجلي 91 و 273 يوما بـ18.75 مليار جنيه اعتبارا من الأحد المقبل، و 19 مليارا خلال الخميس القادم لأجلي 182 و 364 يوما.

أوضح التقرير أنه سيتم بيع سندات خزانة لاستحقاقي 5 و 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.
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