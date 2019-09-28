حقيقة اعتقال الحوثيين لـ آلاف الجنود السعوديين

ادعت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات دون أن تحدد تاريخ العملية، حسبما ذكر موقع "العربية نت".





كما زعمت الميليشيات أسر الآلاف من قوات الشرعية، من بينهم عسكريون من التحالف، مشيرة إلى أن العملية جرت فيما أسمته "محور نجران".





وسبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.





وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي على لسان عضو ما يسمى المجلس السيادي أحمد غالب اليافعي، احتجاز مراسل "العربية" في اليمن محمد العرب.





وقال الرهوي في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام: "أين محمد العرب؟"، مدعيًا أسره في عملية عسكرية.



