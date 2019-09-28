Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

حقيقة اعتقال الحوثيين لـ آلاف الجنود السعوديين

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:25 م
جنود سعوديون
جنود سعوديون
Advertisements
ادعت ميليشيات الحوثي، اليوم السبت، تنفيذ عملية عسكرية قالت إنها تسببت في السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة تضم مئات الآليات والمدرعات دون أن تحدد تاريخ العملية، حسبما ذكر موقع "العربية نت".

كما زعمت الميليشيات أسر الآلاف من قوات الشرعية، من بينهم عسكريون من التحالف، مشيرة إلى أن العملية جرت فيما أسمته "محور نجران".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، نهاية أغسطس الماضي، عن محاولة لعملية التفاف حول الجيش الوطني في مديرية كتاف لكن التحالف قام حينها بعملية إسناد لقوات الشرعية وكبد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت ميليشيات الحوثي على لسان عضو ما يسمى المجلس السيادي أحمد غالب اليافعي، احتجاز مراسل "العربية" في اليمن محمد العرب.

وقال الرهوي في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام: "أين محمد العرب؟"، مدعيًا أسره في عملية عسكرية.

لكن مراسل "العربية" خرج عبر حسابه على موقع تويتر ناشرًا المقطع الذي روجته ميليشيات الحوثي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي ينفي سيطرة الحوثيين على مواقع عسكرية سعودية

ترشيحاتنا

بـ كت مثير.. منة فضالي تبهر متابعيها من باريس

التشكيل الرسمي .. هازارد أساسيًا مع ريال مدريد وجواو فيليكس يقود هجوم أتلتيكو مدريد

ترتيب الدوري المصري.. المقاولون يتصدر بعد الفوز على سموحة

تهز البلد.. إخواني يحرض على تنفيذ عمليات إرهابية.. ورد ناري من أحمد موسى

مفاجأة مدوية.. بعثة جينراسيون تحجز تذاكر العودة للسنعال اليوم السبت

على أنغام متخافيش.. رقص حلا شيحة المثير للجدل فى حفل عمرو دياب ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنا وقع عليها بوابة المدرسة وهي مروّحة .. وهذا ما حدث للمدير.. شاهد

زفاف هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق يثير جدلا على السوشيال ميديا .. صور

ختام المعسكر الأول لمنتخب الكرة النسائية باختيار 20 لاعبة.. صور