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أخبار البلد

إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 10:11 م
شارع 306 بالدقي
شارع 306 بالدقي
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مصطفى كرم
تسعي الدولة الى تبني افكار الشباب والعمل علي توفير فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة لذا سعت علي الانتهاء من مشروع شارع 306 ‪ بالدقي  للشباب المتجهين نحو عربات الطبخ لتوفير مكان مناسب لهم بعيدا عن صخب وزحمة الشوارع.

رصدت عدسة صدي البلد الاقبال الشديد من المواطنين علي البائعين بالشارع وتذوق احدث الوجبات السريعة المبتكرة من الشباب.

شهد الخميس الماضي افتتاح شارع ٣٠٦ بالدقي امام متحف وزارة الزراعة بدعم من صندوق تحيا مصر وشركة أسواق مصر اكسبريس.

تم تقسيم المشروعات التي بلغ عددها 31 بشكل متنوع مع مراعاة تنوعها لـ16 شاب على شكل كونتنر تم تجهيزه بالإنتاج الحربى، و10 "بايك" لذوى الاحتياجات و5 مستثمرين من صغار الشباب، وتتراوح مساحات البايك من 4 متر و7ونص متر و15 مترا بإيجار شهرى 1000 جنيه للمتر وشهر تأمين.
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
إقبال كبير علي شارع 306 بالدقي ..فيديو وصور
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