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رياضة

ديربي مدريد.. أتلتيكو يفرض سيطرته وينهي الشوط الأول بالتعادل أمام الريال

السبت 28/سبتمبر/2019 - 09:54 م
ريال مدريد وأتليتكو
ريال مدريد وأتليتكو مدريد-لقطة أرشيفية
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من "ديربي مدريد" بين ريال مدريد ومضيفه أتليتكو مدريد، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وسيطر التعادل والهدوء على مجريات الشوط الأول بين الفريقين حيث اعتمد أتليتكو مدريد على الدفاع والهجمات المرتدة .

ويتصدر قائمة هدافي ريال مدريد في المسابقة كريم بنزيمة برصيد 5 أهداف بينما يتصدر قائمة هدافي أتليتكو مدريد في المسابقة جواو فليكس برصيد هدفين.

وفيما يلي نعرض تشكيل الفريقين للمباراة

أتليتكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: كييران تريبيير – ستيفان سافيتش – خوسيه ماريا خيمينيز – لودي

الوسط: كوكي – ساؤول نيجيز – توماس بارتي – فيتولو

الهجوم: دييجو كوستا – جواو فيليكس

ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيما – إيدن هازارد
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