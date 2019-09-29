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مرأة

بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:36 ص
إيفانكا ترامب
إيفانكا ترامب
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت إيفانكا ترامب صور بأحدث ظهور لها وسط أسرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.


وارتدت إيفانكا ترامب فستان أنيق باللون الأسود، مكشوف من الأكتاف وطويل ، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها بشكل كبير.

وتركت إيفانكا ترامب شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، وأبرزت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

فيما اختارت بعض الإكسسوارات الناعمة لتبرز من إطلالتها.

وعلقت على الصور قائلة القوة قوة العائلة.

وإليكم الصور التي تبرز إطلالتها....



بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها
بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها
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بفستان أسود يبرز أنوثتها.. إيفانكا ترامب وسط عائلتها

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