إصابة 5 أشخاص في حادث بالمريوطية

شهد أعلى طريق المريوطية ما بين الطالبية ودهشور حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي ما تسبب في اصابة 5 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي أعلى طريق المريوطية وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم توك توك مع سيارة ملاكي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة.