مصرع ممرض وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم بالقليوبية

لقى ممرض مصرعه وأصيب اثنان آخران فى حادث تصادم دراجتين ناريتين مع سيارة نقل بطريق بنها كفر شكر شرق الرياح التوفيقى بمحافظة القليوبية.

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين مع سيارة نقل ووجود جثة ومصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع “كامل. ج. خ”، 32 سنة ممرض مقيم عزبة الشيخة فاطمة بمدينة كفر شكر وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم دراجتين ناريتين وسيارة نقل، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.