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منوعات

الجالية المصرية تحتفل بمرور 40 عامًا على اتفاقية التآخي بين فرانكفورت والقاهرة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:59 ص
فرانكفورت الألمانية
فرانكفورت الألمانية
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أ ش أ
احتفلت الجالية المصرية والقنصلية بمدينة فرانكفورت الألمانية بمرور 40 عاما على اتفاقية التآخي والتبادل الثقافي بين مدينتى القاهرة وفرانكفورت بحضور بيتر فيلدمان عمدة المدينة والسفير خالد طه قنصل مصر العام بها.

وأكد طه - خلال الاحتفال الذى أقيم أمس السبت - عمق العلاقات بين فرانكفورت والقاهرة فى مجالات متعدده لاسيما الاستثمار والطب والسياحة .

يشار إلى أن الاحتفال، تضمن جولة بالمترو الذي تم تزيينه بالشعارات والصور لمدينتي فرانكفورت والقاهرة والذي جاب المدينة بالكامل وقاده فيلدمان بنفسه.
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