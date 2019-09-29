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رياضة

ميلان يصطدم بـ فيورنتينا في مواجهة قوية بـ الدوري الإيطالي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:48 ص
فريق ميلان
فريق ميلان
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محمد السعيد
يستضيف فريق ميلان نظيره فيورنتينا، اليوم، الأحد، في تمام التاسعة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى ميلان لمصالحة جماهيرة بالفوز في مباراة اليوم، بعدا لهزيمة في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي أمام إنتر وتورينو، بينما يطمح فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروسونيري.

ويحتل ميلان المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 15 بـ 5 نقاط.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من الدوري الإيطالي، نابولي مع بريشيا، لاتسيو مع جنوى، وليتشي مع روما، وأدونيزي مع بولونيا، وكاليا مع فيرونا.
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