خدمات بنكية للمستثمرين.. افتتاح فرع للبنك الأهلي بالمنطقة الاقتصادية في السخنة

افتتح اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقطاع الجنوبي، فرعا للبنك الأهلي المصري بمبنى خدمة المستثمرين داخل المقر الرئيسي للهيئة في العين السخنة ،بما يسمح للبنك بتقديم خدماته المصرفية للمستثمرين والشركات والمشروعات القائمة بالمنطقة والمتعاملين مع الهيئة من الجهات والهيئات المختلفة.





وخلال الافتتاح قال اللواء محمد شعبان إن المنطقة الاقتصادية تقدم خدمات متنوعة للمستثمرين ضمن السياسة العامة للمنطقة في تسهيل عملية الاستثمار من خلال تسجيل الشركات وإصدار التراخيص وعدد من التعاملات مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال شباك واحد لها داخل مبنى خدمة المستثمرين ،دون تحمل المستثمر عناء التعامل مع أكثر من جهة ،فضلًا عن تقديم وتسهيل الدعم المادي له من خلال تقديم طرق مختلفة للتمويل عن طريق فروع البنوك المختلفة الموجودة داخل مقر الهيئة بالسخنة.



