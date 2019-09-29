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حوادث

إحالة مسئول بالتأمينات الاجتماعية الجنايات لاختلاسه 400 ألف جنيه

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:47 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حماده الصاوي
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محمد عبدالله
أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي بإحالة مسئول السلف بهيئة التأمينات الاجتماعية الجنايات لاختلاسه 400 ألف جنيه. 

جاء بالتحقيقات أن بصفته موظفا عاما (مندوب قضائي ومسئول السلفة المستديمة بإدارة الشئون القانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية)) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 400 ألف جنيه" والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه لشراء دمعات المحاماة ومصاريف استخراج توكيلات من الشهر العقاري إلا أنه احتبسه لنفسه بنية تملكه. 

وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذ انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - بصفته السابقة - ارتكب تزويرا في إيصالات سداد رسوم الشهر العقاري ودفاتر يومية، استلام دمغات المحاماة وطلبات تسوية سلف مؤقته والمنسوبة إلى الشهر العقار وهيئة التأمينات الاجتماعية بان قام باضافة مبالغ مالية با إيصالات رسوم الشهر العقاري بقيم أكبر من قيمتها الحقيقية

وأضاف توقيعات للمحامين أعضاء الإدارة على الدفاتر تثبت استلامهم الدمغات خلافا للحقيقة، وأضاف توقيعات لرؤسائه علي طلبات تسویة مبالغ السلفة خلافا للحقيقة، واستعملهم بأن قدمهم الى الإدارة المالية بجهة عمله محتجا بما ورد بهم من بيانات مع علمه بتزوير هم فتمكن بذلك من اختلاس المبلغ السابقة.
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