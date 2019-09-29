بلد الوليد يهزم إسبانيول بهدفين في الدوري الإسباني.. فيديو

فاز فريق بلد الوليد على نظيره إسبانيول بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني " الليجا".



جاءت أهداف بلد الوليد عن طريق الفونسو هيريرو ( د26) من ركلة جزاء، وأسكار بلانو في الدقيقة 94 من عمر المباراة.



وبهذا الفوز رفع بلد الوليد رصيده إلى النقطة التاسعة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدروي الإسباني، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة الخامسة في المركز الـ 18.



يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن غرناطة صاحب المركز الثاني.