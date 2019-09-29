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تعليم

مدير الأزهر بـ البحر الأحمر يتفقد معهد الغردقة الابتدائي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:38 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
تفقد الشيخ عبد الجليل يونس، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، معهد الغردقة الابتدائي، ويرافقه حسن عبد الرحيم مدير التعليم الإبتدائى اليوم الأحد لمتابعة سير العملية التعليمية.

ومن جانبه اطمأن يونس إلى انتظام العملية التعليمية بالمعهد، ومؤكدا على ضرورة التزام جميع المعلمين والمعلمات بحضور طابور الصباح، وضرورة الإشراف والمتابعة طوال اليوم الدراسى، واطمأن على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لسير العملية التعليمية.

وقام يونس بتفقد الفصول الدراسية، ودفاتر التحضير للمعلمين وكيفية تطبيق أساليب التدريس الحديثة، كما ناقش الطلاب حول مناهجهم وقياس مستواهم الدراسي.

وفي سياق آخر نفذ معهد سفاجا الابتدائي النموذجى ورشة عمل بعنوان " التقويم الذاتى النظرى " وذلك تحت رعاية الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ورش عمل بعنوان " التقويم الذاتى النظرى " بمعهد سفاجا الإبتدائى النموذجى، وذلك ضمن جهود إدارة جودة التعليم بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية لتنفيذ خطة الجودة بالمنطقة.

ومن جانبه قال جمال هلال البركاوى مدير إدارة جودة التعليم بمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، أن هدف مثل تلك الورش هو التعريف بآلية إنجاز وإعداد التقييم الذاتى وقياس معايير الجودة، وآليات تطبيق معايير ضمانها ومطابقتها للخطة الإستراتيجية للمعهد، إضافة إلى تزويد العاملين بالمعهد بالمعلومات الخاصة بضمان الجودة والمعايير اللازمة لتطبيقها لنيل شهادة ضمان الجودة.

وقد رافق البركاوى كل من أحمد عبد الحميد عضو الجودة وأشرف عيسى عضو الجودة وأحمد عبد الرحمن مسئول الأمن والسلامة.

كما قام البركاوى وأعضاء الجودة بالمرور على فصول المرحلة التمهيدية المرشحة للحصول على الجودة.
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