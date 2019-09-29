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رياضة

الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:49 م
الاجتماع الفنى لمباراة
الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وجينيراسيون
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عمرو الحلوانى
أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " أن هناك عقوبات مشددة سيتم توقيعها على فريق جينيراسيون السنغالى فى حال عدم خوض مباراة اليوم أمام الزمالك والمقرر إقامتها بملعب برج العرب فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وعن عدم حضور مسئولى الفريق السنغالى الاجتماع الفنى للمباراة، أكد أن هناك عقوبة سيتم توقيعها على جينيراسيون وفقا للوائح والقوانين نتيجة عدم حضوره.

وأضاف أن الكاف واضح وصريح فى هذه الأزمة التى افتعلها الفريق السنغالى رغم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة فقط ونقلها إلى برج العرب بسبب ظروف طارئة وافق عليها الكاف نفسه منظم المسابقة الأول والأخير.

وأشار إلى أنه على مسئولى الفريق السنغالى التراجع عن موقفهم غير المبرر والذهاب إلى ملعب برج العرب وخوض المباراة من أجل تجنب عقوبات مغلظة سيتم توقيعها فى حال انسحابه.

ولا تزال بعثة نادي جينيراسيون فوت بطل السنغال ترفض التحرك نحو ملعب برج العرب، رغم وصول الأتوبيسات التي أرسلتها إدارة نادي الزمالك أمام مقر إقامة البعثة بالقاهرة، لخوض لقاء إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويأتي موقف إدارة النادي السنغالي رغم أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي.

وأصدر نادي جنراسيون فوت عبر موقعه الرسمي بيانا للحديث عن الأزمة جاء نصه كالتالي: "أنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.

وذكر البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".
الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك
الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك
الكاف يرد بقوة على واقعة غياب بطل السنغال عن الاجتماع الفنى مع الزمالك
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