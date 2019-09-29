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فن

طرح البوستر الدعائي لفيلم شريط 6

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:49 م
خالد الصاوي
خالد الصاوي
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شيرى نبيل
طرحت الجهة المنتجة لفيلم "شريط 6" الذي يخوض بطولته الفنان خالد الصاوي بوسترا دعائيا المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

ويجسد "الصاوي" شخصية طبيب نفسي ومعالج للعديد من الشخصيات العامة، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت، حيث يناقش يوميات الجيل الجديد من الشباب والمواقف التي يتعرضون لها خلال حياتهم اليومية، ويشارك فى الفيلم الفنان خالد أنور وآخرون من النجوم الشباب.

وكان قد شارك خالد الصاوى في السينما في موسم عيد الأضحى كضيف شرف في "الفيل الأزرق 2"، للنجم كريم عبدالعزيز، إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد، كما شارك في فيلم "ولاد رزق 2"، مع النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى.
طرح البوستر الدعائي لفيلم شريط 6
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