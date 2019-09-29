تقسيمة قوية وفقرة للتصويب على المرمى في تدريب الأهلي استعدادا للإنتاج

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.



واشتمل المران على جانب بدني، تحت إشراف توماس بينكيل، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة حارسين، لتنفيذ بعض الجمل الفنية.



وخصص الأهلي فقرة في نهاية المران للتصويب على المرمى، بمشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في المران.



وحرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق على منح تعليمات خاصة للاعبين، وتصويب الأخطاء، في بداية الإعداد لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء الأربعاء المقبل.



