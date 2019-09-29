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فن

صورة نادرة من حفل زفاف أحمد السقا بحضور محمد هنيدى وزوجته

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:43 م
أحمد السقا ومحمد
أحمد السقا ومحمد هنيدى
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أحمد إبراهيم ومحمد بدران
نشر الفنان أحمد السقا صورة نادرة من حفل زفافه تجمع بينه والفنان محمد هنيدى وزوجته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وقارن السقا بينها وبين الصورة التى تم التقاطها فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، والتى جمعت أيضا بينه وبين زوجته ومحمد هنيدى وزوجته، مؤكدا أن الصداقة لا تنتهى بينهما.

وعلق السقا على الصورتين قائلا : "حافظ دائما على أصدقاءك الحقيقيين.. دائما ستجدهم السند بعد الله عز وجل"، وجاءت تعليقات الجمهور إيجابية على الصورة، حيث قال البعض :"الصداقة كنز لا يفنى" و"نفس الملامح والوفاء والاخلاص يدوب الاسم متغير".

وكان أحمد السقا قد سلم درع التكريم للفنان محمد هنيدى فى ختام مهرجان الجونة السينمائى.
صورة نادرة من حفل زفاف أحمد السقا بحضور محمد هنيدى وزوجته
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