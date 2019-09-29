فستان مكشوف الكتفين .. هند عبد الحليم تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هند عبد الحليم صورة جديدة من أحدث جلسات تصويرها عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هند عبد الحليم بفستان باللون الفسدقى مكشوف الكتفين لفتت به أنظار متابعيها واعتمدت على تسريحة شعر وماكياج هادئ.



يذكر أن أحدث أعمال هند عبد الحليم مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه خلال السباق الرمضانى الماضى 2019 ، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.



المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.



