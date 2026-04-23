حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمدينة مرسى علم

نفذت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم حملة مسائية لرفع الإشغالات والتعديات من الشوارع، في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بضرورة الحفاظ على الطرق والأرصفة وفرض الانضباط داخل المدينة.

وكلف اللواء حازم خليل رئيس مرسى علم، سكرتير المدينة طارق الجمال، بالتنسيق مع الإدارة الهندسية وقسم المتابعة، بالمرور على المحلات والكافتيريات، للتأكد من إزالة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس مرسى علم على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق بمرسى علم، مشددًا على استمرار المرور اليومي بكافة الشوارع لرصد أي مخالفات والتعامل معها فورًا، في إطار المتابعة المستمرة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.