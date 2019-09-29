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أخبار العالم

فضيحة جديدة لحفيد حسن البنا.. شبهات بالاغتصاب تلاحق طارق رمضان في فرنسا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:57 م
طارق رمضان المتهم
طارق رمضان المتهم بالاغتصاب
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أحمد قاسم
وسعت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، التحقيقات في حق حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي طارق رمضان، بعد أن واجه اتهامات جديدة بالاغتصاب، لتشمل ضحيتين. 

ونشرت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية معلومات تفيد بأن وقائع القضية التي حدثت في باريس تعود إلى الفترة بين عامي 2015 و2016.

وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" إن النيابة العامة في باريس أصدرت في 10 من سبتمبر الجاري "لائحة اتهام كاملة" توسع مهمة قاضي التحقيق في قضية رمضان "لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين".

وأفاد مصدر قريب من الملف بأن ذلك يتعلق بشهادات جمعها عناصر من الشرطة الجنائية لدى امرأتين ورد اسميهما في حواسيب رمضان.

وأكدت السيدتان أن رمضان زج بهما في علاقة جنسية "وحشية"، واحدة في نوفمبر وديسمبر 2015.

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