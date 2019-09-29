لو رافض الأكل .. حيل لتشجيع طفلك على تناول الطعام

يعد إقناع الأطفال بتناول أي أطعمة مفيدة ومغذية من أشد المعارك التي يخوضها الآباء والأمهات يوميًا، على طاولة الطعام في الوجبات الثلاث اليومية، وقد يتحايل الآباء على اطفالهم باكثر من طريقة من اجل تناول طبق من الخضراوات أو الفاكهة.



ووفقًا لدراسة حديثة أجريت على أكثر من 1000 طفل واولياء أمورهم، فإن الاطفال أصبحوا اكثر طاعة للأباء في تناول الخضراوات والفواكه عن ذي قبل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضحت الدراسة أن ذلك يعود إلى الطريقة التي يقدم بها الطعام إلى الاطفال، كما تؤثر الألوان الزاهية مثل الجزر والبازلاء والذرة الحلوة والقرنبيط، ويليهم الفلفل والقرنبيط والفاصوليا الخضراء، على شهية الأطفال وإقبالهم على الطعام.



وأشارت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك قد تزداد شهية الأطفال أكثر عند الجلوس على مائدة طعام تجمع الأسرة بأكملها، وتكون رغبتهم في تجربة أطعمة جديدة ومختلفة أكثر من تناولهم الطعام بمفردهم.