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أخبار العالم

وزير الدفاع العراقي: نرفض أي تدخل سياسي في مؤسستنا العسكرية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:33 م
وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري
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أحمد قاسم
قال وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأحد، إن القوات المسلحة العراقية لن تسمح بالمساس بها أو إضعافها من خلال إقحامها في السياسة.

وأثارت إقالة قائد قوات مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي جدلًا كبيرًا في العراق، حيث ترددت أنباء عن أن لإيران أصابع وراء الإقالة.

وقال الشمري في تصريحات لشبكة "العربية": "ننفى وجود أي أزمة في ملف الساعدي والقرار طبيعي والتقيته اليوم لتنفيذ الأمر الديواني الصادر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأشار الشمري الى أنه سيتم تسليم الملف الأمني إلى وزارة الداخلية باستثناء بعض المحافظات.

على صعيد متصل، رفض وزير الدفاع أي "اعتداء على قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش أو السفارات الأجنبية على الأراضي العراقية".

كما أدان الشمري الهجمات التي طالت منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية مؤكدًا مبدأ الحياد في الصراع القائم في المنطقة، بعد الاتهامات الدولية التي لاحقت طهران وحملتها المسئولية عن الاعتداءات، حيث عرضت الرياض أدلة على ذلك.

وقال الوزير، إنه يسعى لإبرام "اتفاقيات أمنية مع عدد من دول الجوار لضمان أمن الحدود"، مضيفًا أن "لدينا تنسيقًا أمنيًا مع المملكة العربية السعودية لضمان أمن الحدود والاستعدادات الأمنية كاملة لافتتاح منفذ عرعر".
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